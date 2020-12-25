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أسعار العملات اليوم الجمعة 25-12-2020 في مصر

اتخذت العملات العملات الأجنبية والعربية مسارا صاعدا طوال الأسبوع الجاري مقابل الجنيه المصري داخل المؤسسات المصرفية منها البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، إضافة إلى آخر تحديثات البنك المركزي المصري. سعر اليورو فى البنوك المصرية وعلى نفس مسار الارتفاع…

‫محمود الصباغ‬‎ 9:32 ص, الجمعة, 25 ديسمبر 20 9:32 ص, الجمعة, 25 ديسمبر 20

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اتخذت العملات العملات الأجنبية والعربية مسارا صاعدا طوال الأسبوع الجاري مقابل الجنيه المصري داخل المؤسسات المصرفية منها البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، إضافة إلى آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وعلى نفس مسار الارتفاع للعملة الأوروبية مقابل سلة العملات، مدفوعا بتراجع الطلب على العملة الأمريكية، ليصل متوسط سعر صرف اليورو مقابل نظيره من العملة المحلية المصري (الجنيه) إلى مستوى 19.05 جنيه، 19.21 جنيه.

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العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

وفيما يخص سعر اليورو داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية «البنك الأهلي المصري»، ليصل إلى مستوى 19.05 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بنهاية التداولات الأسبوعية على مستويات البيع والشراء، ليصل إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

على الجانب الآخر اتخذ الجنيه الإسترليني مسارا هابطا طوال الأسبوع الماضي باستثناء نهاية الأسبوع يوم الخميس الماضي، الذي ارتفع خلاله أكثر من 70 قرشا عن تعاملات الأربعاء، ليصل مستواه داخل مقصورة البنك المركزي المصري، خلال تداولات اليوم إلى مستوى 20.97 جنيه للشراء، و21.15 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق.

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وفي نهاية التداولات الأسبوعية يتيح بنك مصر إيران أعلى قيمة لسعر بيع الجنيه الإسترليني داخل السوق المصرية عند مستوى 21.46 جنيه، فيما يتيح مصرف أبو ظبي الإسلامي أقل سعر للعملة الإنجليزية داخل السوق عند مستوى 20.87 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ومع ارتباط العملة السعودية بالأمريكية، لذا استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على نفس نفس مسار الأمريكي في نهاية التداولات الأسبوعية أمس الخميس على نفس مستوى يوم الأربعاء عند 4.16 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

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ويتيح البنك التجاري الدولي سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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