شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 25-11-2022 أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا، في مستهل العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، بعد موجة من الصعود والهبوط شهدتها بعض العملات، وتستعرض جريدة المال في تقرير تفصيلي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري حتى مساء الخميس، و11 بنك آخرين.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.70 جنيه للشراء، 79.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.50 جنيه للشراء، 24.57 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.68 جنيه للشراء، 29.78 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.48 جنيه للشراء، 25.57 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

ميد بنك: 24.53 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.53 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

بنك المشرق: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك سايب: 79.64 جنيه للشراء، 80.01 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 76.13 جنيه للشراء، 80.12 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك كريدي أجريكول: 75.78 جنيه للشراء، 81.78 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.95 جنيه للشراء، 79.84 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك مصر: 25.41 جنيه للشراء، 25.62 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.41 جنيه للشراء، 25.62 للبيع.

بنك الإسكندرية: 25.42 جنيه للشراء، 25.68 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 25.45 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك سايب: 6.42 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

بنك المشرق: 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

بنك قناة السويس: 6.48 جنيه للشراء، 6.54 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

ميد بنك: 29.42 جنيه للشراء، 29.93 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 29.50 جنيه للشراء، 29.83 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.55 جنيه للشراء، 29.77 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 29.54 جنيه للشراء، 29.82 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.66 جنيه للشراء، 6.67 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك المشرق: 6.65 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

بنك قناة السويس: 6.65 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.67 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.