أسعار العملات اليوم الجمعة 24-11-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظت أسعار اليوم الجمعة 24-11-2023 على مستوياته المعلنة في نهاية التداولات الأسبوعية أمس الخميس، بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت، بعد أن شهد كل من الدولار والريال والدرهم والريال السعودي استقرارًا طوال الأسبوع وخلال التقرير التالي تعرض البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» أسعار شراء وبيع الـ 6 عملات الرئيسية والتي تضم: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي»، والتي جاءت عند

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.63 جنيه للشراء، و33.75 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.69 جنيه للشراء، و38.83 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.03 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات بالموقع الرسمي للمركزي

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار بالبنوك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.47 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

بنك مصر: 33.47 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.53 جنيه للشراء، و33.87 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.57 جنيه للشراء، و33.83 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات بالقطاع المصرفي.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.40 جنيه للشراء، و38.75 للبيع.

بنك مصر: 38.40 جنيه للشراء، و38.72 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.53 جنيه للشراء، و38.79 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.40 جنيه للشراء، و38.61 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات بالبنوك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات بالسوق الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.19 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

بنك مصر: 99.87 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 100.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.56 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات داخل البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار اليوم.