أسعار العملات اليوم الجمعة 23-4-2021 في البنوك المصرية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة عند 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، اليوم الجمعة 23 أبريل 2021 وقد أنهى سعر اليورو مقابل الجنيه تعاملات أمس بارتفاع طفيف، وتراجع فى سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، بينما شهد الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًّا، كما جاء فى التقرير اليومى لـ“المال”.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وقدم البنك الأهلى الكويتي سعر الدولار عند أعلى مستوى له في السوق، بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

بينما عرض البنك الأهلى المصرى وبنك مصر أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق المصرية، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لدى بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وعرض أعلى قيمة لسعر اليورو في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي عند 18.82 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

وتداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.67 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى البنك الأهلي المصري، عند 18.74 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر، عند مستوى 18.77 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بينما استقرت مستويات الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه عند مستوى 21.72 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وعرض بنك كريدي أجريكول أعلى مستوى للجنيه الإسترليني عند 21.77 جنيه للشراء، و21.94جنيه للبيع.

وعلى مستوى أدنى سعر للعملة الأنجليزية داخل السوق المحلية، جاء عند 21.59 جنيه للشراء، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلى المصرى.

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه لدى بنك مصر، عند مستوى 21.74 جنيه للشراء. العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى بداية تداولات اليوم مستقرًّا عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وعرض أعلى قيمة للريال السعودي في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك بلوم، وبنك عودة، وبنك المشرق، والمصرف العربى الدولي، والبنك الأهلى المتحد، وبنك قطر الوطني، و بنك HSBC عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

تداول المصرف المتحد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتداول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، عند 4.16 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

واستقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويتداول أعلى سعر للعملة الإماراتية أمام الجنيه بالسوق المحلية، عند 4.26 جنيه للشراء و4.28 للبيع داخل بنك بلوم، وبنك عودة، والمصرف العربى الدولي، وبنك قطر الوطني، وبنك HSBC.

وسجل المصرف المتحد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وعرض سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.