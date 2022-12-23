استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 23-12-2022 أمام الجنيه المصري في مستهل العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وتستعرض جريدة “المال” في تقرير تفصيلي حركة صرف العملات في مصر أمام العملة المصرية، حيث تقدم رصدًا لسعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وذلك في 4 بنوك تعمل في مصر، بالإضافة إلى استعراض متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات الخميس.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.67 جنيه للشراء، 24.74 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.20 جنيه للشراء، 26.29 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.70 جنيه للشراء، 29.80 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.45 جنيه للشراء، 80.92 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.71 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

المصرف المتحد: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 26.21 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.08 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

بنك مصر: 26.08 جنيه للشراء، 26.31 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 26.13 جنيه للشراء، 26.37 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 29.63 جنيه للشراء، 30.06 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.84 جنيه للشراء، 30.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.55 جنيه للشراء، 29.99 للبيع.

بنك مصر: 29.55 جنيه للشراء، 29.99 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.57 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

المصرف المتحد: 6.35 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 77.74 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.

المصرف المتحد: 74.69 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.47 جنيه للشراء، 80.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 77.76 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

المصرف المتحد: 6.57 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.72 جنيه للشراء، 6.73 للبيع، وفق أسعار العملات.