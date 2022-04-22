أسعار العملات اليوم الجمعة 22-4-2022 في مصر

أظهرت آخر تحديثات على شاشات التداول اللحظية استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 22 إبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، على نفس الأسعار الختامية لمستويات أمس،داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت،ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

وفي بداية التعاملات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وكما بينت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر صرف الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 18.33 جنيه للشراء، 18.43 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري على مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني 24.02 جنيه للشراء، و24.23 للبيع.

في بداية التعاملات الصباحية وصول الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني على شاشات تداول البنك إلى 24.05 جنيه للشراء و24.23 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

واستقرت مستويات سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.