أسعار العملات اليوم الجمعة 22-10-2020 في مصر

وصل سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية تداولات أمس إلى 51.07 جنية للشراء

خلال الأسبوع الماضي تباينت أسعار العملات في البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية لتتراجع خلالها بشكل طفيف العملات الأوروبية والأمريكية.

وما زالت العملات العربية تواصل استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي، بحسب رصد البوابة الإلكترونية لجريدة المال لأسعار العملات بشكل يومي.

شهدت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” استقرارا عند 0.8425 الدولار، بحلول الساعة 9:59 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

وفيما يخص أعلي سعر لبيع اليورو الأوروبي في مصر … يتيح بنك مصر إيران أكبر قيمة لبيع اليورو في مصر بقيمة 18.73.

ونالت العملة الأوروبية ارتفاعًا جديدا يصل إلي 10 قروش داخل مقصورة ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق ببنك مصر 18.50 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع .

وداخل أكبر مصرف خاص داخل السوق المصرية.. يقدم البنك التجاري الدولي سعراليورو الأوروبي اليوم عند 18.50 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.

سعر العملات في البنك المركزي

ارتفعت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في ختام تعاملات أمس، في حين تباينت أسعار العملات الأجنبية الرسمية.

وفيما يخص العملة الأمريكية .. ارتفع متوسط العملة أمام الجنيه في ختام تعاملات أمس الثلاثاء مسجلًا 15.631 جنيه للشراء و15.762 جنيه للبيع، كما صعد سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه بنهاية التعاملات، ليسجل 18.449 جنيه للشراء و 18.607 جنيه للبيع. الدينار الكويتى

وعلى نحو مختلف تراجع الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 20.215 جنيه للشراء، و20.391 جنيه للبيع.

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه المصري.. شهد الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا بختام تعاملات أمس مسجلًا 4.167 جنيه للشراء و4.202 جنيه للبيع، لاسيما أن العملة الإماراتية زادت البنك المركزي في نهاية التعاملات، لتسجل 4.255 جنيه للشراء و4.291 جنيه للبيع.

وعلى نحو صعود العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري .. فقد وصل سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية تداولات أمس إلى 51.07 جنيه للشراء و51.569 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

عرض 21 بنكًا سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلًا 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وتداول المصرف العربي الدولي، وبنك HSBC سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند أدنى مستوى لها بالسوق المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلًا 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

قدم بنكا عوده والمشرق أقل مستوي لسعر لبيع العملة الإماراتية في مصر عند مستوى 4.17 جنيه كأقل سعر لشراء الدرهم.

عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.. يعرض 4 بنوك نفس سعر العملة الإماراتية مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفية اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

كأعلى سعر لسعر شراء للدينار الكويتي أمام الجنيه يقدم بنك بلوم السعر مستوى 51.15 جنيه.

ويقدم بنك عوده والمصرف المتحد عند 47.57 جنيه كأقل مستوى لشراء الدينار الكويتي.

وبلغ سعر الدينار أمام الجنيه فى بنك الإسكندرية، نحو 48.47 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع.