أسعار العملات اليوم الجمعة 21-7-2023 مقابل الجنيه

حافظت أسعار اليوم الجمعة 21-7-2023، على مستوياتها أمام الجنيه المصري بسبب إجازة للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت،وبدأت الاجازة من أمس الخميس وحتى الاحد المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو، والتي ستستمر 4 ، وتقدم المال عبر التقرير التالي أسعار سلة العملات الرئيسية أمام عملة مصر المحلية في اخر تحديث لها بالسوق المصرفية على المواقع الإلكترونية والرسمية للبنوك العاملة في مصر :

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

عرض الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أخر تحديث على أسعار العملات اليوم عند :

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.59 جنيه للشراء، و 34.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.82 جنيه للشراء، و 39.96 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.51 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهرت اخر التحديثات على أسعار العملات اليوم وصول سعر الدولار داخل البنوك إلى النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي:30.90 جنيه للشراء، و30.95للبيع

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أظهرت اخر التحديثات على أسعار العملات اليوم وصول سعر الدولار داخل البنوك إلى النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 34.40 جنيه للشراء، و34.67 للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 34.66 جنيه للشراء، و34.76 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 34.54 جنيه للشراء، و34.79 للبيع

بنك مصر: 34.43 جنيه للشراء، و34.66 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.57 جنيه للشراء، و40.24 للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 40.21 جنيه للشراء، و4.37للبيع

البنك التجاري الدولي: 39.79 جنيه للشراء، و40.37 للبيع.

بنك مصر: 39.76 جنيه للشراء، و40.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري:99.65 جنيه للشراء، و100.67 للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.99 للبيع

بنك مصر: 100.36 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.