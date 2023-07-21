أسعار العملات اليوم الجمعة 21-7-2023 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار اليوم الجمعة 21-7-2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية وجاء ذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك وإجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو، وترصد بوابة جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف العملات الأتية: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» بحسب ماكينات الصراف الآلي، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.59 جنيه للشراء، و 34.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.82 جنيه للشراء، و 39.96 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.51 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 34.43 جنيه للشراء، و 34.66 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 34.40 جنيه للشراء، و 34.67 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 34.36 جنيه للشراء، و 34.67 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 34.54 جنيه للشراء، و 34.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 39.76 جنيه للشراء، و 40.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.59 جنيه للشراء، و 40.24 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 39.57 جنيه للشراء، و 40.24 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.89 جنيه للشراء، و 40.37 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.13 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 100.35 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.65 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.78 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.28 جنيه للشراء، و 8.44 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.