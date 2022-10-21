أسعار العملات اليوم الجمعة 21-10-2022 أمام الجنيه المصري

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 21-10-2022 مقابل الجنيه المصري، بعد حالة من التأرجح خلال الأيام الماضية شهدتها عملات اليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي، واستقرار عملات الدولار، والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وترصد «جريدة المال» في تقريرها التالي، أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي : «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي» وفقًا لأخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري مساء الخميس قبيل عطلة القطاع المصرفي يوميّ الجمعة والسبت، وبعض مواقع البنوك الأخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و19.70 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.10 جنيه للشراء، و22.20 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.23 جنيه للشراء، و19.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.17 جنيه للشراء، و63.49 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.05 جنيه للشراء، و19.30 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.16 جنيه للشراء، و19.37 للبيع.

بنك المشرق: 19.12 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

المصرف المتحد: 19.16 جنيه للشراء، و19.38 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 21.71 جنيه للشراء، و22.13 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي : 21.95 جنيه للشراء، و22.15 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 21.98 جنيه للشراء، و22.29 للبيع.

بنك مصر: 21.93 جنيه للشراء، و22.13 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء و19.69 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 5.20 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 5.24 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 5.35 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 61.04 جنيه للشراء، و63.44 للبيع، بحسب أسعار العملات.

المصرف المتحد: 59.54 جنيه للشراء، و63.50 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 61.11 جنيه للشراء، و63.50 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 61.00 جنيه للشراء، و63.58 للبيع.