أسعار العملات اليوم الجمعة 2023 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 20-10-2023 أمام الجنيه المصري على نفس المستويات المعلنة أمس الخميس على شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك، وذلك بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، ويقدم المال أسعار شراء وبيع العملات العربية والأجنبية في آخر تحديث لها بمواقعها الإلكترونية ومنها سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية وسعر العملة الأوروبية وسعر العملة الكويتية وعملة الإمارات العربية المتحدة والعملة الإنجليزية وجاءت أسعار على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.66 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.38 جنيه للشراء، و 37.51 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.56 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وفقًا لاخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري لأسعار العملات اليوم

سعر اليورو في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.37 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

بنك مصر: 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.47 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.47 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع، بحسب اخر تعامل على أسعار العملات.

سعر الدولار في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب اخر تعامل على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.76 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع.

بنك مصر: 99.44 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 99.66جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 94.17جنيه للشراء، و 100.26 للبيع، بحسب اخر تعامل على أسعار .

سعر الجنيه الإسترليني في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.29 جنيه للشراء، و 37.47 للبيع.

بنك مصر: 37.28 جنيه للشراء، و 37.47 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.30 جنيه للشراء، و 37.59 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 37.30 جنيه للشراء، و 37.59 للبيع،بحسب اخر تعامل على أسعار العملات .

سعر الدرهم الإماراتي في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني بنك الإسكندرية: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع، بحسب اخر تعامل على أسعار العملات

سعر الريال السعودي في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع، بحسب اخر تعامل على أسعار اليوم.