أسعار العملات اليوم الجمعة 2-4-2021 في البنوك المصرية

العملة الأوروبية الموحدة تسجل أعلى سعر في السوق المصرية عند 18.36 جنيه للشراء

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الجمعة 2 إبريل 2021؛ نظرا إلى عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وذلك بعد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاعات طفيفة.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية:

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، اليوم الجمعة، مسجلًا 15.67 جنيه للشراء.

بينما قام المصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، بعرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.64 جنيه للشراء.

وسجلت أسعار صرف العملة الأمريكية، أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

وعرض سعر العملة الأمريكية عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، لدى بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك العقاري المصري العربي، مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

وأنهى متوسط سعر الدولار تعاملات أمس الخميس، على استقرار نسبي لدى البنوك، طبقًا للبنك المركزي، عند 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع، مقابل 15.655 جنيه للشراء و15.755 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو أعلى مستوى في مصر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، عند 18.36 جنيه للشراء، في حين عرض بنك الإسكندرية، أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.30 جنيه للشراء.

وتداول البنك الأهلي المصري، سعر العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.32 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

وعرض بنك كريدي أجريكول، سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.34 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي، مستوى 18.34 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

واختتم متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية تعاملات الأمس، والمعلن من قِبل البنك المركزي، عند 18.406 جنيه للشراء، 18.525 للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 21.55 جنيه، بينما يتداول أدنى مستوى له عند 21.47 جنيه للشراء، لدى ميد بنك.

وبلغ سعر العملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 21.50 جنيه للشراء، و21.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني، مستوى 21.53 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك HSBC، عند 21.53 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

ويتداول بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لدى بنك أبوظبي الأول، 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبلغ الريال السعودي أدنى مستوى له في السوق المصرية، 4.04 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.17 لدى بنك بلوم، وبنك المشرق، والمصرف العربي الدولي، وبنك HSBC.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، بينما عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.18 جنيه للشراء.

استقر سعر العملة الإماراتية لدى بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر- عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 للبيع.

ويتداول البنك الأهلي الكويتي، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.22 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع لدى بنك أبوظبي التجاري.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، في ختام تعاملات الأمس، عند 4.262 جنيه للشراء، و4.290 جنيه للبيع.