أسعار العملات اليوم الجمعة 2-12-2022 مقابل الجنيه المصري

سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة 2-12-2022، مقابل الجنيه المصرى، استقرار في سعرى الشراء والبيع في اولى أيام العطلة الأسبوعية الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو، الجنيه الاسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي»، وفقا لماكينات الصراف الآلى، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.53 جنيه للشراء، و24.60 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.60 جنيه للشراء، و25.68 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم: 29.87 جنيه للشراء، و29.97 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.88 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 24.55 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.56 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.47 جنيه للشراء، و 25.86 للبيع.

بنك مصر: 25.47 جنيه للشراء، و 25.81 للبيع

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 25.56 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 25.54 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.54 جنيه للشراء، و 30.23 للبيع.

بنك مصر: 29.54 جنيه للشراء، و 30.06 للبيع.

البنك المصرى الخليجي: 29.63 جنيه للشراء، و 30.14 للبيع.

بنك البركة : 29.54 جنيه للشراء، و 29.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 6.35 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

المصرف المتحد: 6.32 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.09 جنيه للشراء، و 80.07 للبيع.

بنك مصر: 77.07 جنيه للشراء، و 80.03 للبيع.

البنك الاهلى القطرى: 76.35 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 76.43 جنيه للشراء، و 80.51 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك أبو ظبى التجارى: 6.63 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.

بنك المشرق: 6.65 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.