أسعار العملات اليوم الجمعة 19-8-2022 مقابل الجنيه في البنوك

حافظت أسعار العملات اليوم الجمعة 19-8-2022، على مستوياتها الأخيرة في البنوك المصري، بالتزامن مع إجازة القطاع المصرفي المصري، يومي الجمعة والسبت، ويقدم موقع «جريدة المال»، تقريرًا تفصيليا عن سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، وفقًا لآخر تحديث من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب المواقع الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بالفروع.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم: 19.08 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم: 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.00 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.19 جنسه للشراء، و62.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.25 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.23 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 19.40 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.43 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 22.77 جنيه للشراء، و23.14 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.69 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 22.93 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 22.97 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع، بسحب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.09 جنيه للشرا، و5.10 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.21 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 60.06 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع.

بنك مصر: 59.91 جنيه للشراء، و62.38 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 60.79 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.