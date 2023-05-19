أسعار العملات اليوم الجمعة 19-5-2023 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.33 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.33 جنيه للشراء، و 38.46 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.13 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.26 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.
بنك مصر: 33.16 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.
بنك الإسكندرية: 33.33 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.17 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.
ميد بنك: 38.35 جنيه للشراء، و 38.71 للبيع.
بنك مصر: 38.17 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 38.39 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.، وفق أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.48 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.
بنك مصر: 99.48 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.