أسعار العملات اليوم الجمعة 19-5-2023 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الجمعة 19-5-2023 مقابل الجنيه المصري، بأولى أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرارا للشراء والبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.33 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.33 جنيه للشراء، و 38.46 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.13 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.26 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

بنك مصر: 33.16 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.33 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.17 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.

ميد بنك: 38.35 جنيه للشراء، و 38.71 للبيع.

بنك مصر: 38.17 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 38.39 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.، وفق أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.48 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

بنك مصر: 99.48 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.