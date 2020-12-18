أسعار العملات اليوم الجمعة 18-12-2020 في مصر

بلغ سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية المصرية، في البنوك المصرية إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا أمام الجنيه المصري، بالسوق المحلية بحسب آخر تحديثات أمس في البنوك المصرية وذلك نظرًا للعطلة الرسمية بالقطاع المصرفي اليوم.

لينجح الجنيه المصري في تحقيق مكاسب أمام العملات الأوروبية بالسوق المحلية المصرية، فيما يستمر في المحافظة على السعر مقابل الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

نجح الجنيه المصري في تحقيق مكاسب طفيفة أمام الجنيه الإسترليني داخل مقصورة البنك المركزي المصري، بنهاية التعاملات الأسبوعية، عند مستوى 20.73 جنيه للشراء، و20.91 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق.

وبينما استقر مستوى سعر الجنيه الإسترليني داخل أكبر مصرف حكومي في سوق صرف بمصر (البنك الأهلي المصري) عند مستوى 20.54 جنيه للشراء، 20.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري على متوسطات أسعار العملات في البنوك، عن سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوى 19.81 جنيه، 19.08 جنيه.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني داخل أكبر مصرف خاص في السوق المصرية ( البنك التجاري الدولي) عند مستوى 20.87 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية المصرية، في البنوك المصرية 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وعن أعلى سعر للعملة الأمريكية داخل السوق المصرفية.. يقدم كل من بنك البركة وكريدي أجريكول وبنك بلوم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 15.76 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

فيما وصل سعر صرف الريال؛ عملة المملكة العربية السعودية إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويقدم البنك العربي الافريقي الدولي أعلى سعر للعملة السعودية داخل البنوك السعر عند 4.06 جنيه للشراء، جنيه، بنهاية تداولات أمس نظرًا للعطلة الرسمية اليوم بالقطاع المصرفي.