حققت أسعار العملات اليوم الجمعة 18-11-2022 أمام الجنيه المصري، استقرارًا نسبيًا، تزامنًا مع أول أيام العطلة الأسبوعية، وبنهاية تعاملات الخميس، صعد الدولار قرشين في الشراء وقرش واحد في البيع، وهبط اليورو 20 قرشًا، وفقد الجنيه الإسترليني 23 قرشًا، وارتفع الريال السعودي قرشًا واحدًا في الشراء فقط، وفقد الدينار الكويتي 3 قروش في الشراء، وارتفع 5 في البيع، وحقق الدرهم الإماراتي ثباتًا ملحوظًا، وتستعرض جريدة المال سعر العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري و4 بنوك أخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.85 جنيه للشراء، 28.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.30 جنيه للشراء، 79.65 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.44 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.24 جنيه للشراء، 25.33 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.65 جنيه للشراء، 6.67 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 28.72 جنيه للشراء، 29.25 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.05 جنيه للشراء، 29.21 للبيع.

بنك مصر: 28.72 جنيه للشراء، 29.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي القطري: 28.84 جنيه للشراء، 29.31 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي القطري: 24.42 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

بنك مصر: 24.42 جنيه للشراء، 24.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.48 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.42 جنيه للشراء، 24.47 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 25.36 جنيه للشراء، 25.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.16 جنيه للشراء، 25.46 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 25.16 جنيه للشراء، 25.46 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 25.23 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.49 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

بنك مصر: 6.49 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 6.44 جنيه للشراء، 6.52 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.51 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 76.61 جنيه للشراء، 79.54 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي القطري: 75.94 جنيه للشراء، 79.70 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 77.71 جنيه للشراء، 79.65 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.55 جنيه للشراء، 79.54 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي القطري: 6.62 جنيه للشراء، 6.67 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.66 جنيه للشراء، 6.67 للبيع.

بنك مصر: 6.65 جنيه للشراء، 6.66 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.65 جنيه للشراء، 6.66 للبيع.