أسعار العملات اليوم الجمعة 17-8-2023 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار اليوم الجمعة 17-11-2023، بصورة جماعية على نفس المستويات المعلنة داخل البنوك المحلية والأجنبية والإسلامية والتجارية في يوم الخميس الماضي، وذلك بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري في أيام الجمعة والسبت، لتتيح البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» سعري شراء وبيع الـ 6 عملات الرئيسية والتي تشهد اكثر تعامل من المواطنين وتضم «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، والتي جاءت عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.43 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.19 جنيه للشراء، و 38.32 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.92 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

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سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.95 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع،

بحسب التحديث الاخير على أسعار العملات في السوق الرسمية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.05 جنيه للشراء، و 38.36 للبيع.

بنك مصر: 38.05 جنيه للشراء، و 38.36 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.19 جنيه للشراء، و 38.45 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.25 جنيه للشراء، و 38.45 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار في السوق.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع، بحسب التحديث الاخير على أسعار العملات في السوق الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب التحديث الاخير على أسعار العملات في السوق الرسمية

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.06 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

بنك مصر: 99.73 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 99.69 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع، بحسب التحديث الاخير على أسعار العملات في السوق الرسمية.