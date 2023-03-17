أسعار العملات اليوم الجمعة 17-3-2023 أمام الجنيه المصري

حققت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.17 جنيه للشراء، 37.29 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، 32.78 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 32.44 جنيه للشراء، 32.80 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 32.51 جنيه للشراء، 32.80 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 32.44 جنيه للشراء، 32.80 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 32.67 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي: 37.22 جنيه للشراء، 37.40 للبيع.
بنك مصر: 36.98 جنيه للشراء، 37.36 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 37.04 جنيه للشراء، 37.36 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 36.98 جنيه للشراء، 37.36 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.86 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.
بنك مصر: 96.88 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 100.89 للبيع، وفق أسعار
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.