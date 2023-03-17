أسعار العملات اليوم الجمعة 17-3-2023 أمام الجنيه المصري

حققت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الجمعة 17-3-2023 أمام الجنيه المصري تباينًا في حركة تداولها في البنوك خاصة عملات «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفي هذا التقرير التفصيلي ترصد جريدة المال أسعار صرف العملات الستة المذكورة أمام العملة المصرية، وفقًا لمطالعة المواقع الإلكترونية لـ 4 بنوك تعمل في مصر، ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.17 جنيه للشراء، 37.29 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، 32.78 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.44 جنيه للشراء، 32.80 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.51 جنيه للشراء، 32.80 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 32.44 جنيه للشراء، 32.80 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 32.67 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 37.22 جنيه للشراء، 37.40 للبيع.

بنك مصر: 36.98 جنيه للشراء، 37.36 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 37.04 جنيه للشراء، 37.36 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 36.98 جنيه للشراء، 37.36 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 96.86 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

بنك مصر: 96.88 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 100.89 للبيع، وفق أسعار

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.