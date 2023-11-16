أسعار العملات اليوم الجمعة 17-11-2023 أمام الجنيه المصري

أظهرت المواقع الرسمية للبنوك في داخل السوق المصرفية استقرار أسعار اليوم الجمعة 16-11-2023 بصورة جماعية أمام العملة المحلية المصرية، بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، بعد أن شهد كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظا أمس وتحرك باقي العملات وخلال السطور القادمة تقدم بوابة جريدة «المال» الإلكترونية التقرير اليومي بأسعار الصرف لسلة العملات أمام العملة المصرية، عقب جولة بين المواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمحلية،لنستعرض سعر صرف 6 عملات وهي «الدولار والجنيه الإسترليني واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

وصل متوسط سعر اليورو اليوم: 33.48 جنيه للشراء، و 33.59 للبيع.

بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.42 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.

جاء متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.99 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وبحسب اخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يعرض سعر الدولار عند : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر يعرض سعر الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الاستثمار العربي يعرض سعر الدولار أمام العملة المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

المصرف العربي الدولي يعرض سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري أتاح سعري شراء وبيع الجنيه الاسترليني عند مستوى 38.29 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

بنك مصر أتاح سعري شراء وبيع الجنيه الاسترليني عند مستوى 38.29 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

المصرف العربي الدولي أتاح سعري شراء وبيع الجنيه الاسترليني عند مستوى 38.42 جنيه للشراء، و 38.67 للبيع.

بنك الاستثمار العربي أتاح سعر الجنيه الاسترليني 37.88 جنيه للشراء، و 38.70 للبيع، بحسب آخر التعاملات على أسعار في السوق.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.34 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

بنك مصر: 33.34 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 33.45 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 33.06 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع، بحسب آخر التعاملات للمصارف على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يقدم مستويات الدينار الكويتي عند 99.12 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

بنك مصر يعرض مستويات الدينار الكويتي عند 99.80 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

المصرف العربي الدولي يتيتج شراء وبيع الدينار الكويتي عند 100.02 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

بنك الاستثمار العربي يعرض سعر الدينار الكويتي عند 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع، بحسب اخر التحديثات على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر يقدم سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي ييتيح سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الاستثمار العربي يعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفقًا اخر التحديثات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يقدم سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر يقدم سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

المصرف العربي الدولي ييتيح سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الاستثمار العربي يتيح سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار اليوم.