أسعار العملات اليوم الجمعة 16-4-2021 في البنوك المصرية

حافظت أسعار العملات الأجنبية والعربية على استقرارها مقابل العملة المصرية داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، بنهاية التداولات الأسبوعية اليوم الجمعة 16 أبريل 2021، وفقاً لتقرير أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، بالبنوك الرئيسية العاملة في…

حافظت أسعار العملات الأجنبية والعربية على استقرارها مقابل العملة المصرية داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، بنهاية التداولات الأسبوعية اليوم الجمعة 16 أبريل 2021، وفقاً لتقرير أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، بالبنوك الرئيسية العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع لدى شبكة فروع أكبر مصرفين حكوميين في السوق المحلية المصرية الأهلي ومصر، كما حافظ على مستوياته عند 15.62 و15.72 جنية للشراء والبيع ، بحسب المعلن من البنك المركزي، في بداية التداولات الأسبوعية

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما سجلت مستويات شراء وبيع سعر اليورو الأوروبي داخل البنك الأهلي المصري، 18.68 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، 18.69 جنيه للشراء و18.81 للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، وعلى أدنى مستوى للعملة الأوروبية مقابل العملة المحلية داخل السوق المصرية، سجلت 18.63 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع داخل بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بينما استقرت مستويات الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي 21.49 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، وبلغت مستويات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى السوق المحلية، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، 21.51 جنيه للشراء و21.64 للبيع.

وعلى مستوى أدنى سعر للعملة الأنجليزية داخل السوق المحلية، جاء عند 21.43 جنيه للشراء و21.77 للبيع داخل بنك مصر . اسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق بلغت مستوى 4.16 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع، وبحسب السعر المعلن من البنك المركزي في بداية تداولات، جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وعرضت أسعار العملات الأجنبية والعربية، في بداية التداولات، أعلى سعر للعملة الإماراتية أمام الجنيه بالسوق المحلية، عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 للبيع داخل بنك بلوم، وفيما يخص متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري جاء عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.