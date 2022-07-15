أسعار العملات اليوم الجمعة 15-7-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية علي شاشات التعاملات المصرفية استقرار أسعار العملات بصورة جماعية داخل البنوك اليوم الخميس 14 يوليو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بسبب عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي

كما بينت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء وبيع الريال السعودي عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، وجاء الجنيه الاسترليني عند 22.43 جنيه للشراء، و22.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، عند 19.38 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت شاشات التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف اليورو عند 19.46 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي على مستواه أمام نظيره المصري عند 4.85 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.40 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.45 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال داخل بنك قناة السويس أمام نظيره المصري 4.96 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

وعلى شاشات التداول استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 22.40 جنيه للشراء، و22.78 جنيه للبيع.