أسعار العملات اليوم الجمعة 15-4-2022 في مصر

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الاسبوعية يومي الجمعة والسبت، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

استقرت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيها للبيع، فيما تداول سعر صرف الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

ووصلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وبلغ سعر صرف الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.33 جنيه للشراء، 18.43 للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

أسعار العملات

ووصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 24.02 جنيه للشراء، و24.23 للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

كما أوضحت التداولات الصباحية وصول سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 للبيع.

كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني إلى 24.05 جنيه للشراء و24.23 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

كما أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيها للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، كما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 4.97 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.