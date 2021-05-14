أسعار العملات اليوم الجمعة 14-5-2021 في مصر

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر، اليوم الجمعة 14-5-2021؛ استقرارا أمام الجنيه في البنوك المصرية، نظرًا إلى عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك. ومن المقرر أن تستأنف البنوك العاملة في مصر، عملها صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، شهدت أسعار العملات تباينًا أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل الدولار في المتوسط مستوى 15.626 جنيه للشراء، وسجل اليورو 19.01 جنيه، وبلغ متوسط الجنيه الإسترليني 22.10 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي 4.166 جنيه و4.254 جنيه للشراء على الترتيب.

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي الكويتي، وحيدًا، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، مسجلًا 15.65 جنيه للشراء.

في حين تداول البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.61 جنيه للشراء.

وبلغت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لدى بنك أبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو أعلى مستوى في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي، 18.97 جنيه للشراء، في حين عرض مصرف أبوظبي الإسلامي أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.80 جنيه للشراء.

وتداول بنك كريدي أجريكول العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.95 جنيه للشراء، و18.14 جنيه للبيع.

وعرض بنك قناة السويس سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أمام الجنيه لدى ميد بنك، مستوى 18.90 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

عرض الأهلي الكويتي أيضًا أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 22.07 جنيه، بينما يتداول أدنى مستوى له عند 21.05 جنيه للشراء، لدى بنك بلوم.

وبلغ سعر العملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري 21.98 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك HSBC، مستوى 22.05 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 22.02 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويتداول بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لدى البنك المصري الخليجي، 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبلغ الريال السعودي أدنى مستوى له في السوق المصرية 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.17 جنيه لدى 6 بنوك أبرزها بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك المشرق.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء لدى بنك بلوم وبنك عوده، وبنك HSBC. بينما عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.16 جنيه للشراء.

واستقر سعر العملة الإماراتية لدى بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر- عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

ويتداول مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع لدى بنك كريدي أجريكول.