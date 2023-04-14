أسعار العملات اليوم الجمعة 14-4-2023 مقابل الجنيه المصري

تستعرض جريدة المال أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الجمعة 14-4-2023 مقابل الجنيه المصري في عصر أول أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وهي العطلة المستمرة حتى الاثنين المقبل بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، والتقرير يرصد أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية؛ وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفق البنك المركزي المصري و4 بنوك أخرى حكومية.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.96 جنيه للشراء، 34.08 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.56 جنيه للشراء، 38.69 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.70 جنيه للشراء، 101.05 للبيع، وفق متوسط أسعار

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

اليوم.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.75 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك التعمير والإسكان: 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.86 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 38.50 جنيه للشراء، 38.74 للبيع.

بنك مصر: 38.37 جنيه للشراء، 38.65 للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.50 جنيه للشراء، 38.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 38.37 جنيه للشراء، 38.67 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.80 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

بنك الإسكندرية: 97.45 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.09 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.