أسعار العملات اليوم الجمعة 14-4-2023 مقابل الجنيه المصري

تستعرض جريدة المال أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.96 جنيه للشراء، 34.08 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.56 جنيه للشراء، 38.69 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.70 جنيه للشراء، 101.05 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.75 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك التعمير والإسكان: 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
بنك الإسكندرية: 33.86 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بنك التعمير والإسكان: 38.50 جنيه للشراء، 38.74 للبيع.
بنك مصر: 38.37 جنيه للشراء، 38.65 للبيع.
بنك الإسكندرية: 38.50 جنيه للشراء، 38.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 38.37 جنيه للشراء، 38.67 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.80 للبيع، وفق أسعار
بنك الإسكندرية: 97.45 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.09 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.