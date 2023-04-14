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أسعار العملات اليوم الجمعة 14-4-2023 أمام الجنيه المصري

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متوسط سعر الجنيه الإسترليني: 38.56 جنيه للشراء.. 38.69 للبيع

أسعار العملات اليوم الجمعة 14-4-2023 أمام الجنيه المصري
سلوى عثمان

سلوى عثمان

9:00 ص, الجمعة, 14 أبريل 23

تستعرض جريدة المال في هذا التقرير، أسعار

العملات
اليوم الجمعة 14-4-2023 أمام الجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك في مصر والمستمرة إلى الإثنين القادم بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع «شم النسيم»، والعملات التي تستعرض سعرها الجريدة هي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، حسب موقع البنك المركزي المصري و4 مواقع إلكترونية لبنوك أخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.96 جنيه للشراء، 34.08 للبيع، وفق متوسط أسعار

العملات
اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.56 جنيه للشراء، 38.69 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.70 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.75 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.

بنك القاهرة: 33.86 جنيه للشراء، 34.14 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.65 جنيه للشراء، 34.02 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 38.24 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

بنك القاهرة: 38.50 جنيه للشراء، 38.77 للبيع.

بنك مصر: 38.37 جنيه للشراء، 38.65 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 38.37 جنيه للشراء، 38.67 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.80 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.

سلوى عثمان

سلوى عثمان

9:00 ص, الجمعة, 14 أبريل 23