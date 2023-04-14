أسعار العملات اليوم الجمعة 14-4-2023 أمام الجنيه المصري

تستعرض جريدة المال في هذا التقرير، أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الجمعة 14-4-2023 أمام الجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك في مصر والمستمرة إلى الإثنين القادم بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع «شم النسيم»، والعملات التي تستعرض سعرها الجريدة هي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، حسب موقع البنك المركزي المصري و4 مواقع إلكترونية لبنوك أخرى.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.96 جنيه للشراء، 34.08 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.56 جنيه للشراء، 38.69 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.70 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.75 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.

بنك القاهرة: 33.86 جنيه للشراء، 34.14 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.65 جنيه للشراء، 34.02 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 38.24 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

بنك القاهرة: 38.50 جنيه للشراء، 38.77 للبيع.

بنك مصر: 38.37 جنيه للشراء، 38.65 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 38.37 جنيه للشراء، 38.67 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.80 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.