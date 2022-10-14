حافظت أسعار العملات اليوم الجمعة 14-10-2022 مقابل الجنيه المصري، على استقرارها، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية، بعد موجة تأرجح بين الارتفاع والانخفاض على مدار الأسبوع، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وذلك في موقع البنك المركزي المصري وعدد من المواقع الأخرى للبنوك العاملة في مصر.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.12 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.13 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.28 جنيه للشراء، و63.55 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 18.90 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 18.95 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 18.90 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.86 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.35 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.33 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 21.70 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 21.75 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 21.70 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 21.65 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.20 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 61.07 جنيه للشراء، و63.49 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 61.00 جنيه للشراء، و63.64 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.04 جنيه للشراء، و63.49 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 59.33 جنيه للشراء، و63.56 جنيه للبيع.