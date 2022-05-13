أسعار العملات اليوم الجمعة 13-5-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 13 مايو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الاسبوعية يومي الجمعة والسبت، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وحافظ سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.33 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.02 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وبيّنت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع،

وحافظ سعر الدولار أمام نظيره المصري على مستواه أمام الجنيه عند 18.35 جنيه، و18.42 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.