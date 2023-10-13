أسعار العملات اليوم الجمعة 13-10-2023 أمام الجنيه المصري

عرضت موقع البنوك أسعار اليوم الجمعة 13-10-2023 أسعار العملات اليوم على نفس مستوياتها المعلنة أمس على شاشات التداولات اللحظية ومواقعها الإلكترونية، نتيجة عطلة القطاع المصرفي الأسبوعي يومي الجمعة والسبت، ويضم تقرير المال أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «العملة الكويتية، والعملة البريطانية، ووحدة النقد الأوروبية، والعملة الخضراء، وعملة الإمارات، وعملة المملكة العربية السعودية» ومتوسط تلك العملات ببيان البنك المركزي المصري، والتي جاءت عند مستويات

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.74 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.94 جنيه للشراء، 38.06 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.76 جنيه للشراء، 100.10 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلى المصرى سعر الدولار عند: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

يتيح بنك البركة العملة الأمريكية عند: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار ببنك مصر عند: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار البنك التجاري الدولي أمام الجنيه عند : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو ببنك البركة: 32.74 جنيه للشراء، 32.90 للبيع.

جاءت العملة الأوروبية بالبنك الأهلي المصري: 32.64 جنيه للشراء، 32.82 للبيع.

عرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو عن: 32.74 جنيه للشراء 32.91 للبيع.

بلغ سعر اليورو ببنك مصر: 32.59 جنيه للشراء، 32.78 للبيع، وفقًا لاخر التعاملات على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

عرض بنك مصر سعر الجنيه المصري : 37.75 جنيه للشراء، 37.95 للبيع.

اتاح البنك الأهلي المصري العملة الأنجليزية: 37.83 جنيه للشراء، 38.01 للبيع.

بنك البركة يعرض السعر عند: 37.95 جنيه للشراء، 38.13 للبيع.

أمام الجنيه جاءت العملة الإنجليزية بالبنك التجاري الدولي: 37.95 جنيه للشراء، 38.13 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك البركة عرض العملة السعودية عند: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري عرض العملة السعودية عند: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

جاءت عملة السعودية بالبنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر يعرض العملة السعودية عند: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك البركة يتيح العملة الإماراتية عند: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري يتيح عملة الإمارات عند: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر يعرض السعر عند: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك الكويتي الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.46 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يعرض السعر عند: 98.90 جنيه للشراء، 99.80 للبيع.

بنك SAIB يعرض السعر عند مستوى : 95.80جنيه للشراء، 100.13 للبيع.

بنك مصر يتيح السعر عند: 99.55 جنيه للشراء، 99.81 للبيع.

وصل سعر الدينار بالبنك التجاري الدولي إلى: 97.30 جنيه للشراء، 100.14 للبيع.وفقًا لاخر التحديثات على أسعار اليوم.