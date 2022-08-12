أسعار العملات اليوم الجمعة 12-8-2022 في البنوك المصرية

حافظت أسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 12-8-2022، استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وفقًا لعدد من البنوك الحكومية والأجنبية والخاصّة العاملة في السوق المحلية، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، بعد أن تباين سعر صرف العملات العربية الأجنبية مقابل الجنيه في نهاية تعاملات أمس.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.36 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.75 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.29 جنيه للشراء، و 62.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 60.06 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 59.95 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 59.59 جنيه للشراء، و 65.54 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 23.26 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 23.26 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.32 جنيه للشراء، و 23.50 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.29 جنيه للشراء، و 23.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.62 جنيه للشراء، و 19.82 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.62 جنيه للشراء، و 19.85 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.67 جنيه للشراء، و 19.88 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 19.64 جنيه للشراء، و 19.83 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، أسعار العملات اليوم.