أسعار العملات اليوم الجمعة 12-5-2023 مقابل الجنيه المصري

تشهد أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، 33.82 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، 39.00 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.59 جنيه للشراء، 100.94 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.52 جنيه للشراء، 33.92 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 33.68 جنيه للشراء، 34.03 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 33.52 جنيه للشراء، 33.92 للبيع.
بنك البركة: 33.84 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
ميد بنك: 38.81 جنيه للشراء، 39.18 للبيع.
المصرف المتحد: 38.64 جنيه للشراء، 39.12 للبيع.
بنك مصر: 38.46 جنيه للشراء، 38.99 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 38.44 جنيه للشراء، 38.99 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 839 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك قناة السويس: 838 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع، وفق أسعار
بنك الكويت الوطني: 95.10 جنيه للشراء، 101.28 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع،