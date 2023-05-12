أسعار العملات اليوم الجمعة 12-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الجمعة 12-5-2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في كل البنوك، مدفوع ببداية العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، عقب أسبوع مصرفي هادئ تفاوتت فيه حركة العملات بين الاستقرار والانخفاض والارتفاع، وتصدر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي أبرز العملات المستقرة في الأسبوع الماضي، فيما استمرت حالة انعدام الاستقرار والتباين في عملات اليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي، وهو ما توضحه جريدة “المال” بالتفصيل في هذا التقرير.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، 33.82 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، 39.00 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.59 جنيه للشراء، 100.94 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.52 جنيه للشراء، 33.92 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 33.68 جنيه للشراء، 34.03 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 33.52 جنيه للشراء، 33.92 للبيع.

بنك البركة: 33.84 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

ميد بنك: 38.81 جنيه للشراء، 39.18 للبيع.

المصرف المتحد: 38.64 جنيه للشراء، 39.12 للبيع.

بنك مصر: 38.46 جنيه للشراء، 38.99 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 38.44 جنيه للشراء، 38.99 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 839 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك قناة السويس: 838 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

بنك الكويت الوطني: 95.10 جنيه للشراء، 101.28 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع،