أسعار العملات اليوم الجمعة 11-8-2023 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار اليوم الجمعة 11-8-2023، على نفس مستويات أمس نتيجة عطلة القطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت،وخلال السطور التالية يعرض الموقع الإلكترونية لجريدة المال مسحًا لأسعار العملات في آخر تحديث لها على صعيد الشراء والبيع على مواقع البنوك الإلكترونية، إضافة إلى متوسط سعر العملات داخل سوق الصرافة، بحسب اخر تحديث لها موقع البنك المركزي، ويضم المسح أسعار كل من «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وصول متوسط أسعار العملات اليوم عند:

سجل سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم: 33.85 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلى مستوى 39.27 جنيه للشراء، و 39.41 للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند مستويات : 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

استقر سعر الريال السعودي اليوم عند : 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم على مستوى : 100.26 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

فيما يخص آخِر تحديث على أسعار ، جاء سعر الدولار على النحو التالي

البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

بنك مصر عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع،

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو داخل فروع البنك التجاري الدولي: 33.83 جنيه للشراء، و 34.11 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، و 34.01 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر اليوروفي بنك قطر الوطني الأهلي 33.83 جنيه للشراء، و 34.12للبيع، في اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك الأهلي المصري: 39.08 جنيه للشراء، و 39.39 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر: 39.08 جنيه للشراء، و 39.35 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك: 39.02 جنيه للشراء، و 39.56 للبيع

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية: 39.21 جنيه للشراء، و 39.67 للبيع

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية.

بلغ سعر الريال السعودي في التجاري الدولي : 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع

وصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

جاء سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس : 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، في اخر تحديث لها على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.35 جنيه للشراء، و 100.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 100.03 جنيه للشراء، و 100.40 للبيع.

سعر الدينار داخل قطر الوطني الأهلي: 100.26 جنيها للشراء، و 100.67 للبيع، بحسب شاشات تداول أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قناة السويس :8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

سعر الدرهم ببنك مصر عند 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

عرض بنك قطر الوطي لوطني عند 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة على أسعار اليوم.