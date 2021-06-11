أسعار العملات اليوم الجمعة 11-6-2021 في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة، 11-6-2021، في بداية التعاملات بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، مستويات مستقرة أمام الجنيه المصري، وذلك وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي أمس الخميس، بخصوص متوسط أسعار العملات في مصر، مع العلم أنَّ يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

وتنقل بوابة المال الإلكترونية سعر العملات اليوم، في تقرير يومي، تستعرض فيه أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، كالآتي:

أسعار العملات بنك مصر

بالنسبة إلى أسعار العملات اليوم بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، جاءت الأسعار كالآتي؛

عند 15.58 و15.68 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه.

فيما سجل سعر اليورو أمام العملة المحلية، 18.93 و19.12 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، صباح اليوم.

وبالنسبة إلى سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، حقق 21.93 و22.22 جنيه للشراء والبيع، بالترتيب.

وأمام الجنيه؛ استهل نظيره السعودي تعاملاته الصباحية عند مستوى سعري 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

وكذلك، بالنسبة للعملة الاماراتية أمام العملة المحلية، جاء سعر الدرهم أمام الجنيه قرب 4.245 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، في بنك مصر.

أسعار العملات البنك الأهلي

وبالنسبة إلى سعر العملات اليوم داخل فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، حققت المستويات السعرية الآتية أمام نظيرها المحلي؛

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر اليورو أمام الجنيه، 18.92 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع.

وعند 21.93 و22.19 جنيه للشراء والبيع، يتداول سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري.

فيما جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الاماراتي أمام نظيره المحلي، 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

فيما جاءت أسعار العملات اليوم بفروع الشركة المصرية للصرافة؛ التابعة لبنك مصر، بحسب آخر التحديثات المعلنة، كالآتي؛

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

ويتداول سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.93 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري، عند 21.935 و22.22 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وعند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال أمام الجنيه.

فيما أظهرت شاشات التداول اللحظي، وصول سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه، عند 4.245 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

تعرض شاشات التداول اللحظي بفروع أكبر البنوك الخاصة المحلية من حيث الأصول؛ البنك التجاري الدولي، أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، كالآتي؛

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، 15.62 و15.72 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

فيما يتداول سعر اليورو أمام الجنيه، عند 19.01 و19.21 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

ويعرض “التجاري الدولي” سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، عند 22.08 و22.31 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، صباح اليوم.

وعند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال أمام الجنيه.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

أما فيما يخص سعر العملات اليوم الرسمية، كما تظهر على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، بحسب آخر التحديثات المعلنة، فقد سجلت الآتي؛

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه قرب 15.6 و15.7 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

فيما حقق سعر اليورو أمام الجنيه، 18.99 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع.

وعند 22 و22.15 جنيه للشراء والبيع، يتداول سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري.

فيما جاء سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، عند 4.16 و4.186 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

ويتداول سعر العملة الإماراتية أمام العملة المحلية، عند 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات بنك الاسكندرية

جاءت أسعار العملات اليوم في بنك الاسكندرية، كالآتي؛

سجل سعر الدولار أمام الجنيه، 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر اليورو أمام الجنيه، 18.92 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع.

واستحوذ بنك الاسكندرية على أدنى مستوى سعري للجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري، ليسجل 21.92 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع.

وعند 4.10 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الريال أمام الجنيه.

و4.23 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، سجل سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه، تداولاته الصباحية اليوم.

أسعار العملات في البنوك

أسعار العملات البنك العربي الأفريقي

يتداول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، 15.6 للشراء و15.7 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو أمام الجنيه، 18.94 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري، 21.96 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.05 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وبالنسبة إلى سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه، وصل إلى 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.