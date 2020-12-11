أسعار العملات اليوم الجمعة 11 -12-2020 في مصر

استقر سعر العملة الإنجليزية داخل مقصورة البنك المركزي المصري، أمام نظيرتها العملة المحلية المصرية، عند مستوى 20.97 جنيه للشراء

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقراراً أمام الجنيه المصري، بالسوق المحلية بحسب أخر تحديثات أمس في البنوك المصرية وذلك نظراً للعطلة الرسمية بالقطاع المصرفي اليوم.

وجاءت آخر تحديثات أكبر مصرف في السوق المصرية ” البنك الأهلي المصري” .. استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملة المحلية المصرية عند مستوى 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وعند مستوى 4.16 جنيه يقدم بنك المصرف المتحد كأقل سعر لشراء العملة الإماراتية داخل السوق المصرفية.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

واستقر سعر العملة الإنجليزية داخل مقصورة البنك المركزي المصري، أمام نظيرتها العملة المحلية المصرية، عند مستوى 20.97 جنيه للشراء، 21.15 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني داخل أكبر مصرف خاص في السوق المصرية ( البنك التجاري الدولي) عند مستوى 20.87 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

كما جاءت آخر تحديثات البنك المركزي المصري، عن سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوى 18.72 جنيه، 18.08 جنيه، لاسيما أنه وصل مقابل الجنيه المصري داخل بنك أكبر مصرف خاص في السوق المصرية، (البنك التجاري الدولي) ،إلى مستوى 20.86 جنيه للشراء، 21.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

وصل سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية المصرية، في البنوك المصرية إلى مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فيما يقدم أكبر مصرف حكومي مصر سعر الدولار عند مستوى 15.60 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما أظهر تقرير “المال” وصول السعر داخل البنك المركزي إلى مستوى 4.08 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودي في بنك، CIB على مستوى الشراء، عند 4.08 جنيه للشراء، و قرش آخر على مستوى البيع مسجلا 4.18 جنيه، بداية التداولات الصباحية