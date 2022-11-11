استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 11-11-2022 مقابل الجنيه المصري في غالبية البنوك، بعد موجة صعود وهبوط شهدتها بنهاية تعاملات مساء الخميس، إذ ارتفع الدولار والدينار الكويتي وانخفض اليورو والجنيه الإسترليني، واستقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، لكن في البنك الأهلي المصري بتحديث عصر الجمعة كسر اليورو في سعر البيع حاجز الـ 25 جنيه، كما تخطى الجنيه الإسترليني سعر الدولار واليورو، وتقدم جريدة المال في التقرير التالي استعراض لأسعار العملات وفق متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، و5 بنوك أخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.36 جنيه للشراء، 24.44 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 24.23 جنيه للشراء، 24.32 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.75 جنيه للشراء، 27.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.75 جنيه للشراء، 79.02 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.63 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.47 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 24.34 جنيه للشراء، 24.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.34 جنيه للشراء، 24.44 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 24.34 جنيه للشراء، 24.44 للبيع.

بنك مصر: 24.34 جنيه للشراء، 24.39 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك كريدي أجريكول: 24.18 جنيه للشراء، 24.54 للبيع.

المصرف المتحد: 24.18 جنيه للشراء، 24.82 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 24.18 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.73 جنيه للشراء، 25.05 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك مصر: 27.63 جنيه للشراء، 28.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 28.35 جنيه للشراء، 28.70 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 27.63 جنيه للشراء، 27.89 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 27.63 جنيه للشراء، 28.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري 76.30 جنيه للشراء، 79.32 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 76.04 جنيه للشراء، 79.12 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 75.35 جنيه للشراء، 81.32 للبيع.

المصرف المتحد: 73.75 جنيه للشراء، 79.28 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 6.27 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

بنك مصر: 6.47 جنيه للشراء، 6.48 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 6.43 جنيه للشراء، 6.51 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.47 جنيه للشراء، 6.48 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.63 جنيه للشراء، 6.64 للبيع.

المصرف المتحد: 6.49 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.63 جنيه للشراء، 6.64 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول: 6.61 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.