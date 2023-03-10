أسعار العملات اليوم الجمعة 10-3-2023 مقابل الجنيه المصري

تستعرض جريدة المال حركة أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.64 جنيه للشراء، 36.77 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.58 جنيه للشراء، 32.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.74 جنيه للشراء، 100.43 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.
بنك مصر: 96.77 جنيه للشراء، 100.43 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.67 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.10 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، 8.43 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 32.51 جنيه للشراء، 32.75 للبيع.
بنك مصر: 32.40 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 32.54 جنيه للشراء، 32.64 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 32.40 جنيه للشراء، 32.65 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بنك أبوظبي التجاري: 36.50 جنيه للشراء، 36.83 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 36.50 جنيه للشراء، 36.83 للبيع، وفق أسعار
بنك مصر: 36.38 جنيه للشراء، 36.77 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 36.38 جنيه للشراء، 36.82 للبيع.