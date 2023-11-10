أسعار العملات اليوم الجمعة 10-11-2023 مقابل الجنيه

حافظت أسعار اليوم الجمعة 10-11-2023، على مستويات الشراء والبيع المعلنة أمس داخل فروع البنوك بشاشات التداولات اللحظية الموجوده بها، بسبب الإجازة وتعرض بوابة جريدة «المال» سعر صرف 6 عملات هي «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي» من خلال جولة بين المواقع الإلكترونية لعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.96 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.80 جنيه للشراء، و 37.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.82 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب آخر التعاملات على أسعار العملات في مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.84 جنيه للشراء، و33.05 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.84 جنيه للشراء، و33.05 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.95 جنيه للشراء، و33.17 للبيع.

بنك بلوم مصر: 32.55 جنيه للشراء، و32.73 للبيع، بحسب آخر التحديثات على مستويات أسعار في البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.68 جنيه للشراء، و37.97 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.86 جنيه للشراء، و37.97 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.81 جنيه للشراء، و38.09 للبيع.

بنك بلوم مصر: 37.44 جنيه للشراء، و37.66 للبيع، بحسب آخر التحديثات على مستويات أسعار العملات في مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك بلوم مصر : 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب آخر التحديثات على مستويات أسعار العملات في السوق الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.63 جنيه للشراء، و99.88 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.96 جنيه للشراء، و99.88 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع، بحسب آخر التحديثات على مستويات أسعار العملات في المصارف في مصر..

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.36 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب آخر التحديثات على أسعار اليوم في مصر.