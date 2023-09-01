أسعار العملات اليوم الجمعة 1-9-2023 مقابل الجنيه

حافظت أسعار اليوم الجمعة 1-9-2023، بصورة جماعية على مستوياتها المعلنة داخل السوق المحلية أمس الخميس أمام عملة مصر المحلية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بعد أن شهدت سلة العملات أمس حالة من التباين أمام نظيرهما المصري ليحافظ كل من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوياتهم، فيما رتفعت وتباينت باقي العملات، وخلال السطور التالية تعرض المنصة الإلكترونية لجريدة المال تقريرًا تفصيليًا حول مستويي شراء وبيع العملات العربية والأجنبية، والتي جاءت على مواقع البنوك الرسمية على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

عرضت موقع البنك المركزي الإلكتروني أسعار العملات اليوم عند متوسط سعر :

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.03 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.07 جنيه للشراء، و 39.20 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.52 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاء السعر بالبنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

استقر سعرالدولار ببنك مصر عند : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات في البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي المصري السعر عند مستويات: 33.58 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

عرض نك مصرالسعر عند مستويات : 33.57 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.50 جنيه للشراء، 33.86 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.57 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع،وفقًا لاخر تحديث على أسعار العملات في البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي المصري السعر عند مستويات : 39.08 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع.

عرض بنك مصر السعر عند مستويات: 39.08 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع.

البنك المصري الخليجي 39.09 جنيه للشراء، و 39.42 للبيع

بنك التنمية الصناعية: 39.08 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع بحسب التعاملات الأخيرة على أسعار العملات في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي المصري السعر عند مستويات : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

عرض ببنك مصر السعر عند مستويات: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك التنمية الصناعية 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع،بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار ا أمام الجنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي المصري السعر عند مستويات: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

عرض بنك مصر السعر عند مستويات : 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 8.33 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي المصري السعر عند مستويات: 99.25 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

عرض بنك مصر السعر عند مستويات : 99.90 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 95.63 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 96.09جنيه للشراء، و 100.19 للبيع بحسب أسعار العملات اليوم