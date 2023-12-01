أسعار العملات اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت المواقع الإلكتروني للبنوك العاملة في السوق المحلية استقرار أسعار اليوم الجمعة 1-12-2023 أمام العملة المحلية لمصر على نفس المستويات المعلنة أمس الخميس، نتيجة العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري،لتعرض بوابة جريدة «المال» متوسطات أسعار صرف 6 عملات هي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» طبقًا لأحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري، لتسجل أسعار العملات داخل أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية مستويات:
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: 33.86 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترلنيي اليوم: 39.12 جنيه للشراء، و 39.25 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.95 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع، بحسب اخر التحديثات على أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
ليصل سعر صرف الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
ليسجل سعر صرف الدولار ببنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سجل سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بلغ سعر صرف الدولار بالمصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع،بحسب اخر التحديثات على أسعار في مصر .
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي ببنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي بالبنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
سعر صرف الدرهم الإماراتي بالمصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع. وفق أسعار العملات .
سعر اليورو في البنوك المصرية
سعر صرف اليورو بمصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.88 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.
سعر صرف اليورو ببنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.
سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.
سعر صرف اليورو بالمصرف العربي الدولي: 33.83 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع، ببحسب اخر التحديثات على أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 39.20 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.
بنك مصر: 39.01 جنيه للشراء، و 39.19 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 39.01 جنيه للشراء، و 39.19 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 39.14 جنيه للشراء، و 39.32 للبيع، وفقًا لآخر التحديث على أسعار العملات في مصر .
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
وصل سعر صرف الريال بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بلغ سعر صرف الريال ببنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
جاء سعر صرف الريال بالبنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
وصل سعر صرف الريال بالمصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
وصل سعر صرف الدينار بمصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.
بلغ سعر صرف الدينار ببنك مصر: 99.80 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.
سجل سعر صرف الدينار بالبنك الأهلي المصري: 99.13 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.
وصل سعر صرف الدينار بالمصرف العربي الدولي: 100.09 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار في مصر.