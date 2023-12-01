أسعار العملات اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت المواقع الإلكتروني للبنوك العاملة في السوق المحلية استقرار أسعار اليوم الجمعة 1-12-2023 أمام العملة المحلية لمصر على نفس المستويات المعلنة أمس الخميس، نتيجة العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري،لتعرض بوابة جريدة «المال» متوسطات أسعار صرف 6 عملات هي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» طبقًا لأحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري، لتسجل أسعار العملات داخل أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية مستويات:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.86 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترلنيي اليوم: 39.12 جنيه للشراء، و 39.25 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.95 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع، بحسب اخر التحديثات على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ليصل سعر صرف الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ليسجل سعر صرف الدولار ببنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سجل سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار بالمصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع،بحسب اخر التحديثات على أسعار في مصر .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي ببنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي بالبنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي بالمصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع. وفق أسعار العملات .

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر صرف اليورو بمصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.88 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر صرف اليورو بالمصرف العربي الدولي: 33.83 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع، ببحسب اخر التحديثات على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 39.20 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.

بنك مصر: 39.01 جنيه للشراء، و 39.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.01 جنيه للشراء، و 39.19 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 39.14 جنيه للشراء، و 39.32 للبيع، وفقًا لآخر التحديث على أسعار العملات في مصر .

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر صرف الريال بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بلغ سعر صرف الريال ببنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

جاء سعر صرف الريال بالبنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

وصل سعر صرف الريال بالمصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل سعر صرف الدينار بمصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

بلغ سعر صرف الدينار ببنك مصر: 99.80 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سجل سعر صرف الدينار بالبنك الأهلي المصري: 99.13 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

وصل سعر صرف الدينار بالمصرف العربي الدولي: 100.09 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار في مصر.