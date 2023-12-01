أسعار العملات اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل نظيرهم الجنيه المصري على نفس المستويات المعلنة أمس الخميس، بحسب المواقع الإلكترونية وشاشات تداولات اللحظية بالبنوك العاملة في السوق المحلية بمصر، بسبب الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري،ليعرض فريق جريدة «المال» متوسطات أسعار صرف 6 عملات هي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» طبقًا لأحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري، ليصل متوسط سعر العملات عند مستوى:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.86 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترلنيي اليوم: 39.12 جنيه للشراء، و 39.25 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.95 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع، بحسب اخر التحديثات على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار ببنك قطر الوطني الأهلي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار ببنك مصر : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار بالمصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع،بحسب اخر التحديثات على أسعار في مصر .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني الأهلي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بالمصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع. وفق أسعار العملات .

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو بمصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.88 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر اليورو ببنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو بالمصرف العربي الدولي: 33.83 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع، ببحسب اخر التحديثات على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سعر الجنيه الاسترليني بنك قطر الوطني الأهلي : 39.20 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني بنك مصر: 39.01 جنيه للشراء، و 39.19 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني بالبنك الأهلي المصري: 39.01 جنيه للشراء، و 39.19 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني المصرف العربي الدولي: 39.14 جنيه للشراء، و 39.32 للبيع، وفقًا لآخر التحديث على أسعار العملات في مصر .

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي ببنك قطر الوطني الأهلي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي بالمصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي بنك قطر الوطني الأهلي : 98.09 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي بنك مصر: 99.80 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري: 99.13 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي المصرف العربي الدولي: 100.09 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار في مصر.