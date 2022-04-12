بنـــوك

أسعار العملات اليوم الثلاثاء12-4-2022 في مصر

البنوك الحكومية تعرض أقل سعر
‫محمود الصباغ‬‎ 8:39 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22 8:39 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف العملات اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، أمام الجنيه المصري، على نفس الأسعار الختامية أمس داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، ويرصد التقرير أسعار العملات، ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.84 جنيه للشراء، و20.04 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-4 -2022 في البنوك المصرية

ووصلت مستويات سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وحافظت أسعار العملات داخل فروع بنك قناة السويس وصول شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.32 للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين في البنوك وشركات الصرافة

ووصلت مستويات شراء وبيع سعر صرف اليورو 20.08 جنيه للشراء، و20.28 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

واستقرت سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري عند 4.83 جنيه للشراء، و4.88 للبيع، واستقرت مستويات شراء وبيع الجنيه الاسترليني عند 23.82 جنيه للشراء، و24.04 للبيع، ووصلت مستويات سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.68 جنيه للشراء و24.11 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

ووصلت مستويات سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 19.84 جنيه للشراء، و20.04 للبيع.

ووصلت مستويات شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات 18.24 جنيه، و18.34 للبيع، ووصلت مستويات سعر صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-4-2022 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 8:00 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. توقعات بانخفاض حجم الودائع في البنوك الأمريكية

أحمد إسماعيل 7:27 م, الأثنين, 11 أبريل 22

سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 5:50 م, الأثنين, 11 أبريل 22

أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 5:34 م, الأثنين, 11 أبريل 22

بنك سوسيتيه جنرال يخسر 3 مليارات يورو جراء بيع وحدته في روسيا

أيمن عزام 5:33 م, الأثنين, 11 أبريل 22

بنك QNB الأهلي يحقق صافي ربح يتجاوز 2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام

أحمد البطران 5:31 م, الأثنين, 11 أبريل 22