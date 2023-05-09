أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في بداية التعاملات في البنوك المصرية

حققت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 34.06 جنيه للشراء، و34.18 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.05 جنيه للشراء، و39.18 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و100.98 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.76 جنيه للشراء، و38.96 للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي القطري: 38.88 جنيه للشراء، و39.09 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.76 جنيه للشراء، و38.96 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 38.98 جنيه للشراء، و39.04 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.78 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.
بنك الإسكندرية: 33.89 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.
المصرف المتحد: 33.79 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.78 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و100.99 للبيع، بحسب أسعار العملات.
بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، و100.66 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.72 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 8.40 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب أسعار