أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في بداية التعاملات في البنوك المصرية

حققت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في بداية التعاملات في البنوك المصرية تباينًا ملحوظًا أمام العملة المصرية، ودخل أخيرًا الجنيه الإسترليني منطقة الـ 39 جنيهًا، فيما ظل الدولار مستقرًا واستطاعت عملات أخرى تحقيق عدم استقرار في سعر صرفها، وفي هذا التقرير الصباحي تقدم جريدة المال للقراء رصد لحركة صرف 6 عملات وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي».

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.06 جنيه للشراء، و34.18 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.05 جنيه للشراء، و39.18 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار

اليوم بالبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و100.98 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.76 جنيه للشراء، و38.96 للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 38.88 جنيه للشراء، و39.09 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.76 جنيه للشراء، و38.96 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 38.98 جنيه للشراء، و39.04 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.78 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.89 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

المصرف المتحد: 33.79 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.78 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و100.99 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، و100.66 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.72 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.40 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب أسعار

اليوم.