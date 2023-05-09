أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 9-5-2023، مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرية، إذ استقر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وتباين اليورو بين الارتفاع والانخفاض، وانخفض الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف العملات بحسب متوسط السعر في البنك المركزي، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.84 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.89 جنيه للشراء، و 39.03 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.50 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أسعار العملات اليوم بالسوق مقابل الجنيه المصري بحسب آخر تقرير بموقع البنك المركزي المصري.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.64 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

بنك مصر: 33.74 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.75 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.85 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.68 جنيه للشراء، و 38.99 للبيع.

بنك مصر: 38.73 جنيه للشراء، و 38.99 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.80 جنيه للشراء، و 39.11 للبيع، وفق أسعار

بنك كريدي أجريكول مصر: 38.86 جنيه للشراء، و 39.11 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.68 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.