أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.84 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.89 جنيه للشراء، و 39.03 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.50 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
جاءت
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.64 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
بنك مصر: 33.74 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.75 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 33.85 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.68 جنيه للشراء، و 38.99 للبيع.
بنك مصر: 38.73 جنيه للشراء، و 38.99 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 38.80 جنيه للشراء، و 39.11 للبيع، وفق أسعار
بنك كريدي أجريكول مصر: 38.86 جنيه للشراء، و 39.11 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.68 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.
بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.