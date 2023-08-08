أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-8-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات

شهدت أسعار اليوم الثلاثاء 8-8-2023 تبايناً بختام عمليات التداول المصرفية بالبنوك العاملة بالقطاع في مصر، وواصلت عملتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الثبات حول مستوياتها منذ عدة أشهر، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية بحسب التحديث الأخير لعدد من مواقع البنوك على شبكة الإنترنت والبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أوضح التحديث الأخير لموقع البنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات اليوم وجاء على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.74 جنيه للشراء، و33.86للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.15 جنيه للشراء، و39.28 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.19 جنيه للشراء، و100.54 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء،و 8.25 للبيع، في آخر تحديث على أسعار .

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

بنك سايب: 100.25 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

بنك مصر: 100.02 جنيه للشراء، و100.37 للبيع، في آخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي : 39.18 جنيه للشراء، 39.56 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 38.98 جنيه للشراء، 39.56 للبيع,

البنك الأهلي المصري: 39.00 جنيه للشراء، و39.44 للبيع.

بنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، و39.44 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

ميد بنك : .30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات في المصارف العاملة في السوق .

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 33.73 جنيه للشراء، 34.07 للبيع.

بنك مصر: 33.62 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 33.74 جنيه للشراء، 34.07 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.60 جنيه للشراء، و33.96 للبيع، في آخر تحديث على أسعار في البنوك.