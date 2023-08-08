أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

تحركت أسعار اليوم الثلاثاء 8-8-2023 تحركًا طفيفًا بين التراجع والاستقرار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة في مصر، حيث شهدت العملة الأوروبية والجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا، فيما واصلت البنوك في الحفاظ على سعري العملة السعودية والأمريكية على نفس مستويات أمس، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات العربية والأجنبية على مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك، وبحسب المسح الذي تجريه المال يوميًا جاءت أسعار العملات شراءًا وبيعًا على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

جاء متوسط اليوم على موقع البنك المركزي المصري على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.87 جنيه للشراء، و33.98للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.29 جنيه للشراء، و39.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.17 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات، جاءت العملة الخضراء عند:

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 33.72 جنيه للشراء، 34.17 للبيع.

بنك مصر: 33.75 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 33.69 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.

بنك المصرف العربي الدولي: 33.90 جنيه للشراء، 34.02للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، و8.42 للبيع

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

أظهرت شاشات تداول أسعار العملات، سعر الجنيه الجنيه الإسترليني عند:

بنك بنك بلوم مصر : 39.13 جنيه للشراء، 39.59 للبيع.

بنك الأسكندرية:39.34 جنيه للشراء، 39.57 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 39.21 جنيه للشراء، 39.44 للبيع,

البنك التجاري الدولي:39.33 جنيه للشراء، 39.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.37 جنيه للشراء، و100.32 للبيع.

بنك مصر: 100.04جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82جنيه للشراء، 100.69 للبيع

بنك سايب: 100.27 جنيه للشراء، و100.70 للبيع، وفقًا لمسح المال على أسعار العملات.