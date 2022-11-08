سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ارتفاعا جماعيا، إذ تحرك الدولار للأعلى 6 قروش، واليورو ارتفع 12 قرشًا، والريال السعودي والدرهم الإماراتي ارتفعا قرشًا واحدًا، والدينار الكويتي 37 قرشًا، وارتفع الجنيه الإسترليني 9 قروش، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهى: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي »، وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك، والمواقع الرسمية لها.
أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 6.46 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.59 جنيه للشراء، و 78.87 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.61 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 24.31 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 24.30 جنيه للشراء، و 24.38 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.83 جنيه للشراء، و 27.93 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنوك.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
ميد بنك: 6.28 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 6.46 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.
بنك مصر: 6.46 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.
بنك سايب: 6.37 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك كريدى أجريكول – مصر: 75.23 جنيه للشراء، و 81.18 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 75.80 جنيه للشراء، و 78.73 للبيع.
بنك مصر: 75.72 جنيه للشراء، و 78.73 للبيع.
المصرف العربى الدولى: 78.43 جنيه للشراء، و 78.83 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم في البنوك.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك المشرق: 6.60 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 6.626 جنيه للشراء، و 6.629 للبيع.
بنك مصر: 6.626 جنيه للشراء، و 6.629 للبيع.
بنك أبو ظبى التجارى: 6.57 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك التجارى الدولى: 24.35 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.
بنك الإسكندرية: 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 24.30 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.
بنك مصر: 24.30 جنيه للشراء، و 24.35 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنوك.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 24.25 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 24.23 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.
مصرف أبو ظبى الإسلامى: 24.29 جنيه للشراء، و 24.70 للبيع.
البنك المصرى الخليجى: 24.22 جنيه للشراء، و 24.48 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك البركة : 27.84 جنيه للشراء، و 28.09 للبيع.
بنك مصر: 27.82 جنيه للشراء، و 28.09 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 27.81 جنيه للشراء، و 28.09 للبيع.
بنك الإستثمار العربى: 27.88 جنيه للشراء، و 28.14 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.