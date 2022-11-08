سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ارتفاعا جماعيا، إذ تحرك الدولار للأعلى 6 قروش، واليورو ارتفع 12 قرشًا، والريال السعودي والدرهم الإماراتي ارتفعا قرشًا واحدًا، والدينار الكويتي 37 قرشًا، وارتفع الجنيه الإسترليني 9 قروش، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهى: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي »، وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك، والمواقع الرسمية لها.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 6.46 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.59 جنيه للشراء، و 78.87 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.61 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.31 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 24.30 جنيه للشراء، و 24.38 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.83 جنيه للشراء، و 27.93 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنوك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ميد بنك: 6.28 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.46 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.

بنك مصر: 6.46 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.

بنك سايب: 6.37 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك كريدى أجريكول – مصر: 75.23 جنيه للشراء، و 81.18 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 75.80 جنيه للشراء، و 78.73 للبيع.

بنك مصر: 75.72 جنيه للشراء، و 78.73 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 78.43 جنيه للشراء، و 78.83 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم في البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك المشرق: 6.60 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.626 جنيه للشراء، و 6.629 للبيع.

بنك مصر: 6.626 جنيه للشراء، و 6.629 للبيع.

بنك أبو ظبى التجارى: 6.57 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجارى الدولى: 24.35 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.30 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

بنك مصر: 24.30 جنيه للشراء، و 24.35 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنوك.

اسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 24.25 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.23 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 24.29 جنيه للشراء، و 24.70 للبيع.

البنك المصرى الخليجى: 24.22 جنيه للشراء، و 24.48 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك البركة : 27.84 جنيه للشراء، و 28.09 للبيع.

بنك مصر: 27.82 جنيه للشراء، و 28.09 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 27.81 جنيه للشراء، و 28.09 للبيع.

بنك الإستثمار العربى: 27.88 جنيه للشراء، و 28.14 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.