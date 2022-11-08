أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-11-2022 ببداية التعاملات في مصر

حققت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-11-2022، في بداية التعاملات اليومية في البنوك بمصر، مقابل الجنيه المصري، تباينًا نسبيًا، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدرهم الإماراتي، والجنيه الإسترليني، والدولار الأمريكي واليورو، والدنيار الكويتي، والريال السعودي»، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، والبنوك الحكومية والإسلامية والعربية والأجنبية والخاصة، وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.60 جنيه للشراء، و 6.62 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.74 جنيه للشراء، و 27.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.25 جنيه للشراء، و 24.34 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 24.18 جنيه للشراء، و 24.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.22 جنيه للشراء، و 78.72 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.45 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.62 جنيه للشراء، و 6.62 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.62 جنيه للشراء، و 6.62 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.62 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 6.60 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 27.82 جنيه للشراء، و 28.09 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 27.84 جنيه للشراء، و 28.09 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 27.82 جنيه للشراء، و 28.09 للبيع.

ميد بنك: 27.57 جنيه للشراء، و 28.04 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 24.30 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 24.30 جنيه للشراء، و 24.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.30 جنيه للشراء، و 24.35 للبيع.

المصرف المتحد: 24.30 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.26 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.

بنك بلوم مصر: 24.00 جنيه للشراء، 24.34 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 24.25 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 24.00 جنيه للشراء، و 24.36 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 75.80 جنيه للشراء، و 78.73 للبيع.

بنك مصر: 75.72 جنيه للشراء، و 78.73 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 75.41 جنيه للشراء، و 78.73 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك سايب: 78.50 جنيه للشراء، و 78.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.46 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.46 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.47 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: 6.29 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.