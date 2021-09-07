أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-9-2021 في مصر

في بداية التعاملات الصباحية جاءت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر أمام الجنيه المصري، على حالة من التباين بين الاستقرار والصعود أمام نظيرها المحلي الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتشمل كلًّا من الدولار والريال السعودي واليورو الأوروبي، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

جاءت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، فيما سجل سعر صرف اليورو الأوروبي، إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، وعرض الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

أسعار العملات في شركات الصرافة

أظهر تقرير المال الصباحي وصول سعر صرف الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري.

وفي بداية التعاملات الصباحية جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

على نفس مستويات أمس جاء سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل أكبر البنوك التجارية في مصر بنك CIB.

في بداية التعاملات الصباحية، جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.36 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

داخل البنك المركزي المصري جاءت أسعار العملات والأجنبية أمس على النحو التالي:

وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.650 جنيه للشراء، و15.748 جنيه للبيع، فيما جاءمستويات اليورو أمام الجنيه إلى 18.465 جنيه للشراء، و18.582 جنيه للبيع.

أظهر التقرير الصباحي وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.172 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.260 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع. أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

أظهر التقرير الصباحي وصول سعر صرف الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.71 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

داخل البنك العربي الأفريقي الدولي وصل سعر تداول عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وجاءت مستويات مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.57 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.