أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات بنوك مصر

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.76 جنيه للشراء، 30.86 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.78 جنيه للشراء، 32.89 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.86 جنيه للشراء، 36.99 للبيع
سعر الريال السعودي اليوم: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.22 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.37 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك الاستثمار العربي: 30.78 جنيه للشراء، 30.88 للبيع.
بنك المشرق: 30.78 جنيه للشراء، 30.88 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.68 جنيه للشراء، 30.78 للبيع.
بنك مصر: 30.68 جنيه للشراء، 30.78 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.48 جنيه للشراء، 32.91 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 32.72 جنيه للشراء، 33.02 للبيع.
بنك المشرق: 32.79 جنيه للشراء، 33.02 للبيع.
بنك مصر: 32.48 جنيه للشراء، 32.91 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.45 جنيه للشراء، 37.13 للبيع.
بنك مصر: 36.45 جنيه للشراء، 37.13 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 36.92 جنيه للشراء، 37.25 جنيه للبيع.
بنك المشرق: 36.88 جنيه للشراء، 37.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.16 جنيه للشراء، 8.20 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 8.18 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
بنك المشرق: 8.12 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.16 جنيه للشراء، 8.20 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.61 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 95.81 جنيه للشراء، 102.28 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني: 94.70 جنيه للشراء، 100.97 جنيه للبيع.
بنك مصر: 96.63 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.35 جنيه للشراء،8.38 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 8.36 جنيه للشراء، 8.40 جنيه للبيع.
بنك مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.38 للبيع.
بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار