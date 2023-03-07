أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات بنوك مصر

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 7-3-2023 استقراراً نسبياً بسعري الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات المسائية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بأحدث قائمة لأسعار الصرف لعدد 6 عملات أجنبية وعربية وهي «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» استنادا لمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ووفقاً لجولة بين شاشات التداول اللحظي بفروع البنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.76 جنيه للشراء، 30.86 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.78 جنيه للشراء، 32.89 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.86 جنيه للشراء، 36.99 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.22 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.37 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 30.78 جنيه للشراء، 30.88 للبيع.

بنك المشرق: 30.78 جنيه للشراء، 30.88 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.68 جنيه للشراء، 30.78 للبيع.

بنك مصر: 30.68 جنيه للشراء، 30.78 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.48 جنيه للشراء، 32.91 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 32.72 جنيه للشراء، 33.02 للبيع.

بنك المشرق: 32.79 جنيه للشراء، 33.02 للبيع.

بنك مصر: 32.48 جنيه للشراء، 32.91 للبيع، وفق أسعار

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 36.45 جنيه للشراء، 37.13 للبيع.

بنك مصر: 36.45 جنيه للشراء، 37.13 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 36.92 جنيه للشراء، 37.25 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 36.88 جنيه للشراء، 37.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.16 جنيه للشراء، 8.20 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.18 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

بنك المشرق: 8.12 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.16 جنيه للشراء، 8.20 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 96.61 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 95.81 جنيه للشراء، 102.28 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.70 جنيه للشراء، 100.97 جنيه للبيع.

بنك مصر: 96.63 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.35 جنيه للشراء،8.38 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.36 جنيه للشراء، 8.40 جنيه للبيع.

بنك مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.38 للبيع.

بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار

اليوم.