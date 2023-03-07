أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في بداية التعاملات

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.72 جنيه للشراء، 30.81 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، 32.78 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.07 جنيه للشراء، 100.41 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.86 جنيه للشراء، 36.98 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.36 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 32.65 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 32.81 جنيه للشراء، 32.97 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 32.68 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.64 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 36.79 جنيه للشراء، 37.07 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 36.93 جنيه للشراء، 37.14 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 36.79 جنيه للشراء، 37.07 للبيع، وفق أسعار العملات.
المصرف المتحد: 36.79 جنيه للشراء، 37.19 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 96.92 جنيه للشراء، 100.55 للبيع، وفق أسعار
المصرف المتحد: 93.12 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.
بنك مصر: 96.59 جنيه للشراء، 100.22 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 96.57 جنيه للشراء، 100.22 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 8.19 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.34 جنيه للشراء، 8.36 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.34 جنيه للشراء، 8.36 للبيع، وفق أسعار العملات.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.15 جنيه للشراء، 8.18 للبيع، وفق أسعار
البنك التجاري الدولي: 8.15 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
المصرف المتحد: 7.92 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.15 جنيه للشراء، 8.18 للبيع.