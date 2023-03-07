أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في بداية التعاملات

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية في غالبية البنوك، وتنشر جريدة المال في سطور تقريرًا تفصيليًّا يستعرض ما ترصده 5 بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية، عن حركة تداول 6 عملات أمام الجنيه المصري وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، بالإضافة إلى ما يعرضه موقع البنك المركزي المصري حول متوسط سعر الصرف.

سعر الدولار اليوم: 30.72 جنيه للشراء، 30.81 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، 32.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.07 جنيه للشراء، 100.41 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.86 جنيه للشراء، 36.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.36 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 32.65 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.81 جنيه للشراء، 32.97 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 32.68 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.64 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 36.79 جنيه للشراء، 37.07 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 36.93 جنيه للشراء، 37.14 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 36.79 جنيه للشراء، 37.07 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 36.79 جنيه للشراء، 37.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 96.92 جنيه للشراء، 100.55 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

المصرف المتحد: 93.12 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.

بنك مصر: 96.59 جنيه للشراء، 100.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.57 جنيه للشراء، 100.22 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 8.19 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.34 جنيه للشراء، 8.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.34 جنيه للشراء، 8.36 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.15 جنيه للشراء، 8.18 للبيع، وفق أسعار

البنك التجاري الدولي: 8.15 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

المصرف المتحد: 7.92 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.15 جنيه للشراء، 8.18 للبيع.